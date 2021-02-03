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В Госдуме раскритиковали заявление военных США о возможной ядерной войне

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России не стоит обращать внимания на слова военных США о возможности ядерной войны между нашими странами. Об этом в среду, 3 февраля, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

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Шерин отметил, что подобные заявления нельзя ни с чем связывать. Более того, он выразил уверенность, что ядерной войны между Россией и США не будет.

«(Это. — Ред.) систематическое нагнетание обстановки, которое выгодно ...лоббистским группам, заинтересованным в увеличении расходов на те или иные виды вооружений», — заявил Александр Шерин в эфире НСН.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне выразил мнение, что не стоит обращать внимание на подобные высказывания США, тогда их станет гораздо меньше.

Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард 2 февраля заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией. Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

Такие высказывание вызвало недоумение у первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова. Он отметил, что действующие военные обычно не любят высказываться на эту тему, так как опасаются такого развития событий.

Кандидат на пост первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс в тот же день заявила, что администрация США намерена внести изменения в обнародованные в 2018 году Стратегию национальной обороны (СНО) и ядерную доктрину из-за изменяющегося характера угроз.

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