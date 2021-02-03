Ремонт на удаленке: почему в пандемию россияне решили обновить квартиры

В 2020 году каждая двенадцатая семья в России сделала ремонт в свой квартире, следует из исследования компании «Сбербанк страхование». В среднем ремонт обошелся в 265 тыс. рублей, а причинами затеянной работы россияне назвали желание обновить старые квартиры, потому что особенно важным качество жилья стало на самоизоляции и удаленной работе. Эта неожиданная активность граждан отчасти помогла выстоять компаниям, занимающимся продажей стройматериалов. Подробнее — в материале «Известий».

Где ремонтировали

По данным компании, чаще других свое жилье в порядок приводили жители Москвы и Санкт-Петербурга, где ремонт сделали 11% семей. В Ярославле, Иваново, Череповце, Мурманске, Туле и Набережных Челнах своими квартирами занялись по 9% семей. В среднем по России ремонт сделали 8% семей.

В исследовании учитывался ремонт крупнее мелкого косметического, который проводился семьями, проживающими в больших и средних городах. Опрос проведен в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек, в каждом из них опрошено как минимум 400 респондентов.

Ремонт на удаленке Замена окна в жилом доме Фото: РИА Новости/Владимир Баранов

Доцент кафедры статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в комментарии «Известиям» отметила, что тема ремонта действительно была популярна во время самоизоляции — это подтверждают и данные Банка России.

— По данным ЦБ РФ, доля семей, в которых за последние три месяца были расходы на ремонт жилья, дома, дачи (капитальный или текущий), даже больше, чем по данным Сбербанка: каждая пятая семья (20%), — сказала она. — Нельзя сказать, что ситуация с ремонтом кардинально поменялась в 2020 году, так как и в 2019 году доля россиян, начавших ремонтные работы варьировалась от 17 до 22%.

По ее словам, данные совпали с негативными настроениями россиян относительно благоприятности времени для сбережений — почти половина жителей страны (48%) считают, что сейчас не время копить деньги.

В исследовании «Сбербанк страхования» говорится, что большинство россиян из тех, что делали ремонт (84,4%), обновляли свои старые квартиры, так как в год пандемии и удаленной работы стало особенно важным качество жилья . Только 7,8% респондентов занялись ремонтом, так как приобрели новую квартиру. Для еще 3,5% россиян ремонт оказался вынужденным: их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.

Чаще всего ремонт касался покраски или оклейки стен — этим видом работ занимались 34,3% россиян. Ремонт в ванных комнатах провели 13% семей, еще 8,4% устанавливали пластиковые окна. Кухню обновили 7,1% семей, отремонтировали потолок 5,7%. Глобально к ремонту подошли 5,6% из тех, кто затеял обновление в квартире — они занялись перепланировкой.

Во сколько обошлось

По данным «Сбербанк страхование», в среднем россияне потратили на ремонт 265 тыс. рублей. В Тюмени сумма оказалась самой большой — там тратили в среднем 364 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге ремонт обходился в 327 тыс. рублей, в Краснодаре — в 318 тыс. рублей, в Воронеже — в 295 тыс. рублей. Москвичи только замыкают пятерку — они тратили на ремонт в среднем 292 тыс. рублей.

Ремонт на удаленке Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ольга Лебединская считает, что средняя стоимость ремонта, указанная в исследовании, достаточно спорна.

— Стоимость услуг по косметическому ремонту квартир варьируется от 1500 руб/кв м до бесконечности, по капитальному ремонту предложения начинаются от 7 тысяч за квадратный мер , — заметила она. — Безусловно, все зависит от качества материалов и квалификации мастеров.

При этом Лебединская отмечает, что актуализация темы ремонта привела к тому, что в год пандемии рынок строительных материалов пострадал менее других. Объем рынка сократился всего на 3-4%, составив 1,7 трлн рублей.

— В 2020-м абсолютный лидер рынка компания «Леруа Мерлен» увеличила оборот на 6% до 330 миллиардов рублей, СТД «Петрович» на 23% до 73,5 млрд. рублей, — отметила она.

Откуда деньги

Директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре отметила, что более половины россиян — 51% — на ремонт деньги копят, еще 13% берут кредит или занимают деньги у родных и знакомых.

— Оплатить работы по обновлению жилья из текущих доходов могут менее трети респондентов (29%), — отметила она.

Ремонт на удаленке Покупатели в строительном универмаге Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Ольга Лебединская замечает, что второй год подряд сокращается доля россиян, которым удалось сберечь столько же или чуть больше, чем в прошлом году.

— В связи с этим доля тех семей, которым пришлось в текущем году отказаться от ремонта, выросла с 24% в 2019 году до 25% к декабрю 2020 года, а доля тех, кто воспользовался услугами банка для финансирования ремонта, снизилась с 11% до 10%, — сказала она. — И лишь 1% населения готов снимать больше наличных денег со своих банковских счетов и карт ради ремонта.