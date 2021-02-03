Вирусный ремонт: 8% россиян на удаленке капитально обновили жилье

Каждая двенадцатая российская семья (8%) использовала самоизоляцию и дистанционную работу для того, чтобы сделать в своей квартире ремонт. Такие данные в ходе опроса получила компания «Сбербанк страхование». Чаще других жилье обновляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. В среднем работы обошлись россиянам в 265 тыс. рублей. При этом 80% респондентов ограничились собственными средствами, накоплениями или текущими доходами. Эксперты считают, что многие граждане, оставшись без традиционного отпуска, решили использовать отложенные на него деньги для создания более комфортных условий для дома, который в прошлом году заменил им и офис, и школу, и культурные учреждения.

Чтобы не рухнул дом

Важно отметить, что данные исследования компании «Сбербанк страхование» касались если не капитального, то вполне основательного обновления жилья. Как показал опрос, большинство (84,4%) жителей больших и средних городов (исследование проведено в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек) делали ремонт в своих старых квартирах, поскольку качество жилья в год пандемии и удаленной работы стало особенно важным. Постоянная занятость и редкое пребывание дома раньше позволяли не замечать многих недостатков в квартирах. Другое дело, когда все время находишься в них. Почти по Михаилу Зощенко, стоит вкрутить лампочку и быт открывается с новой, не самой приглядной стороны.

Чаще всего россияне красили или оклеивали стены в своих квартирах (на этот вид работ приходится 34,3% от общего количества), ремонтировали ванные комнаты (13%) и устанавливали пластиковые окна (8,4%). Также они занимались обновлением кухни (7,1%), ремонтом потолка (5,7%), перепланировкой квартир (5,6%) и заменой входных дверей (5,2%).

Вирусный ремонт Фото: Depositphotos

Впрочем, не все в прошлом году обновляли стены. Еще 7,8% опрошенных переклеивали обои, перекладывали плитку и паркет. А 3,5% жителям городов и вовсе не повезло: пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.

Самыми хозяйственными в 2020 году оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга, где ремонт сделали 11% семей. Также обновлением активно (по 9% домохозяйств) занимались в Ярославле, Иваново, Череповце, Мурманске, Туле и Набережных Челнах. Еще в 25 городах, включая Липецк, Тверь, Орел, Пермь, Нижний Новгород, Воронеж, Калининград и Челябинск, количество сделавших ремонт семей соответствует общероссийскому уровню.

Действительно, тема ремонта была популярна во времена самоизоляции, подтверждает доцент кафедры статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

— Для многих жителей, например, Москвы и Московской области удаленная работа высвободила дополнительные четыре часа в день, которые уходили на дорогу. И именно для столичной агломерации решение совместить дистанционную работу и ремонт в квартире было вполне логичным , — заявила она.

Откуда деньги?

По экспертным оценкам, в 2020-м выросли и расходы россиян на обновление жилья — на 10% по сравнению с 2019-м. В прошлом году, как показал опрос, на ремонт в среднем по стране россияне потратили 265 тыс. рублей. Естественно, это средний показатель, кто-то потратил меньше, а кто-то существенно больше.

Вирусный ремонт Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Разнятся и средние расходы на ремонт и в зависимости от города проживания. Больше всех — 364 тыс. рублей — на эти цели потратили жители Тюмени. За ними следуют жители Петербурга (327 тыс. рублей), Краснодара (318 тыс. рублей), Воронежа (295 тыс. рублей), Москвы (292 тыс. рублей) и Казани (287 тыс. рублей).

Почему же на первом месте не оказались, например, москвичи, учитывая высокую стоимость жизни в столице? Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов предположил, что удивительная география самых «расточительных» ремонтников связана с качеством жилья, в том числе коммуникаций, и ценами на стройматериалы. В столице из-за более совершенной логистики они могут стоить дешевле.

Интересно, что подавляющее большинство граждан использовали для оплаты ремонта собственные средства. По словам директора дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре, исследование показало, что более половины (51%) опрошенных копят деньги на ремонт квартиры, из текущих доходов могут себе позволить обновить жилье 29% россиян. Занимают деньги у банка или родственников и знакомых всего 13% граждан.

Что странно, учитывая падение доходов, особенно в начале пандемии. Однако эксперты не считают данный факт парадоксальным. По мнению Ольги Лебединской, на ремонт люди могли потратить средства, отложенные на отпуск, который в прошлом году не удалось провести как обычно. С этим мнением согласен и Константин Ордов.

Вирусный ремонт Фото: Depositphotos

— Средняя сумма ремонта сопоставима с той, которую в среднем тратит семья на отдых. Оставшись без отпуска, многие россияне решили благоустроить квартиры, — пояснил он. — Ремонт дело недешевое и растянутое во времени, поэтому люди предпочитают не занимать на него, а накопить.

В этом смысле пригодились и отложенные сбережения на отдых. Кому этой суммы не хватило, мог прибегнуть к помощи банков.

— Сейчас ставки по кредитам минимальные, а времени в результате ограничений на перемещения прибавилось, поэтому при желании можно не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, — уточнил Константин Ордов.

Но всегда стоит помнить о финансовых рисках, сопровождающих получение кредита, напомнил эксперт.