«Мама, я упал с третьего этажа»: в Москве рухнул лифт с ребенком

В одном из столичных домов упал лифт, в котором находился человек. По словам пострадавшего 12-летнего мальчика, кабина резко затормозила в районе третьего этажа, а затем резко сорвалась вниз. Подросток, упавший на пол, получил травму ноги и сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. По факту инцидента прокуратура начала проверку. Кто понесет ответственность за случившееся и как вести себя во время подобных ЧП — выясняли «Известия».

«Упал и стал просить о помощи»

В доме на северо-западе Москвы рухнул лифт с 12-летним ребенком. Подросток спускался с 13-го этажа, на третьем кабина затормозила и упала вниз, ударившись о днище. После случившегося мальчика забрали в реанимацию.

Мама пострадавшего Ромы Надежда рассказала «Известиям», что лифты в доме поменяли недавно — полтора года назад.

— С грузовым лифтом у нас постоянно какие-то проблемы. У него почти сразу сломалось электронное табло, он начал застревать. Однажды мы с мужем спускались гулять с собаками и просидели в нем больше часа, Рома тоже как-то полчаса ждал, пока его вытащат. А в конце декабря пострадала наша соседка, ехавшая с 15-го этажа: кабина вместе с ней резко полетела вниз, хорошо, что притормозила на середине. Она звонила в управляющую компанию, но мы не видели, чтобы с лифтом проводили какие-то работы, — пожаловалась Надежда.

Мама, я упал Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Женщина до сих пор не может успокоиться после случившегося с сыном. Во вторник вечером она попросила Рому сбегать за хлебом — подросток, вернувшийся из школы и еще не успевший переодеться, взял деньги и вышел из квартиры.

— А потом он написал мне сообщение «Мама, я упал в лифте с третьего этажа». Я побежала вниз, стала расспрашивать через закрытую дверь, что случилось, а сын ответил, что не чувствует ногу и не может встать на нее. Сказал, что во время спуска в кабине замерцал свет, а затем она резко пошла вниз. Рома упал, стал звать на помощь, потом нашел в темноте телефон, вызвал диспетчера, — вспоминает собеседница «Известий».

Соседка, прибежавшая на крики ребенка, вызвала скорую помощь и МЧС. Мальчика отвезли в травмпункт, где ему поставили предварительный диагноз «ушибы тазобедренного и коленного сустава», а затем госпитализировали в одну из больниц. Врачи приняли решение на двое суток оставить его в реанимации, чтобы полностью обследовать и последить за состоянием.

Не падал, а просто застрял

Ведущий инженер ГБУ «Жилищник района Митино» в беседе с «Известиями» заявил, что лифт в третьем подъезде дома №8 в Ангеловом переулке не падал, а просто застрял.

— Сработала охрана шахты второго этажа. Это могло произойти из-за того, что по лифту кто-то стукнул, или из-за иного воздействия на шахту, что и привело к застреванию. Модернизация этого лифта прошла в 2018 году по программе капитального ремонта. Ранее от жителей жалоб на его работу нам не поступало, — сказал Иван Стволов.

Он добавил, что лифт находится в исправном состоянии и продолжает работать. Последнее подтвердила и Надежда: по ее словам, кабина заработала еще накануне вечером.

По факту инцидента в Митино начали проверку Тушинская районная прокуратура и Следственный комитет. Как отметили в столичном управлении СКР, в данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

— Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — сообщили в ведомстве.

Адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с «Известиями» пояснил, что ответственность за техническое обслуживание лифта лежит на управляющей компании (УК), с которой жильцы дома заключили договор.

— Прокуратура должна обратиться в экспертное бюро, чтобы на место выехали специалисты и установили, что именно стало причиной резкого торможения. После этого ими выдается экспертное заключение, на основании которого прокурор решает вопрос о привлечении физического или юридического лица к ответственности. Речь может идти как об административной (например, штраф), так и уголовной, — отметил Нефедовский.

Он добавил, что мать ребенка также может обратиться в суд с заявлением о взыскании с УК материального ущерба за лечение и моральный вред. Сама женщина в беседе с «Известиями» сказала, что в первую очередь хотела бы добиться наказания ответственных лиц и замены лифта, который кажется ей небезопасным, несмотря на все проверки, произошедшие после инцидента.

Приготовиться к торможению

По словам вице-президента Национального лифтового союза Алексея Захарова, случай, произошедший в Митино, не считается аварией. Резкие торможения время от времени происходят с каждым лифтом, и в таких ситуациях редко бывают пострадавшие. Фиксируются, как правило, только случаи с пассажирами, получившими травмы, или со смертельными исходами.

Причин у подобных инцидентов, отметил эксперт, может быть множество — от попадания в механизм постороннего предмета до сбоя в управлении из-за некачественного обслуживания.

— Если будет экстренное ускорение лифта, находящиеся в нем люди это почувствуют. В этот момент нужно бросить все сумки и все тяжести и занять устойчивое ровное положение. Можно опереться на стенки кабинки или сесть на пол. Нужно приготовиться к резкому торможению, которое должно наступить через несколько секунд, — сказал он.

Мама, я упал Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Жители домов могут отличить неисправный лифт по положению дверей: у исправных они двигаются ровно и плавно и закрываются без зазоров. Сама кабина при этом едет плавно, без рывков и всегда останавливается на нужном этаже, и в ней нет запаха гари. При выявлении каких-либо неполадок следует немедленно обращаться в управляющую компанию.

— За безопасностью должна следить профессиональная организация, нанятая УК. Специалисты обязаны испытывать лифт раз в год, заключать договор на аварийное обслуживание, чтобы пассажиры в любое время могли связаться с диспетчером и вызвать бригаду. Для этого в кабине необходимо наличие переговорного устройства, — пояснил Алексей Захаров.

Главная проблема, по его словам, состоит в том, что не все организации относятся к своей работе добросовестно. Фирмам, обслуживающим лифты, не нужно иметь лицензии, потому некоторые даже не имеют в штате специально обученных и подтвердивших квалификацию специалистов. Такие организации обычно предлагают услуги по сниженным ценам, потому всегда находятся УК, согласные с ними сотрудничать.

— Беда в том, что Ростехнадзор не может проверять их без жалоб жильцов, которые обычно поступают только после несчастного случая. Сейчас вопрос решается на государственном уровне: ведомство подготовило законопроект, согласно которому оно бы наделялось полномочиями проводить проверку раз в три года и выявлять подобные организации. Мы очень ждем этого, ведь 95% инцидентов происходят именно из-за некачественного обслуживания, — подчеркнул Захаров.

Сел за падение

Несчастные случаи, связанные с лифтами, происходят с печальной регулярностью. В сентябре прошлого года в Москве упал и застрял лифт со студентами МГЮА. После случившегося несколько человек были госпитализированы. В самом университете причиной остановки назвали «нарушение требований эксплуатации, допустимого предела грузоподъемности».

За неделю до этого похожая ситуация произошла на востоке столицы: лифт пролетел два этажа, а затем сработала система экстренного торможения. В кабине находились 18-летняя девушка и 56-летняя женщина, они обе упали на пол.

— Я сильно ударилась спиной. Помощи мы прождали около 40 минут, за это время я уже обратилась в экстренные службы, — рассказала студентка. Другие жильцы дома пожаловались, что это не первая авария с лифом: однажды у него оборвался трос.

В 2019 году пострадал мужчина, живущий в доме на улице Островитянова: когда он зашел в лифт на 15-м этаже, кабина подъемника внезапно резко пошла вниз, а на ее крышу начали сыпаться обломки бетона. Резкое торможение произошло в районе восьмого этажа, и пассажир, упавший на пол, получил ушиб позвоночника.

В 2017 году лифт с шестью людьми упал со второго этажа в подвал многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе. В МЧС тогда сообщили, что инцидент, скорее всего, произошел не из-за обрыва, а в результате перегрузки.

Одна из самых известных трагедий случилась в январе 2016 года в московском жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице. Из-за резкой остановки лифта у кабины отвалилось дно. Пассажирка, 36-летняя Ирина Володина, упала в шахту с седьмого этажа и разбилась насмерть. Отмечалось, что женщина должна была спускаться вместе с детьми, но по счастливой случайности они вместе с няней поехали на другом лифте.

Тогда Ростехнадзор заключил, что происшествие случилось из-за технеисправности и разлома кабины лифта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным признали электромеханика Алексея Белоусова — впоследствии суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы.

Адвокат Геннадий Нефедовский в разговоре с «Известиями» назвал приговор несправедливым. По его мнению, ответственность за случившееся должен нести не только механик, но и сама управляющая компания.

— Руководитель тоже должен быть наказан, как минимум оштрафован. Такие ситуации требуют тщательного разбирательства: бывает такое, что простых рабочих делают крайними. К примеру, человек понимает, что ему нужно сегодня сделать лифт в одном доме, а руководство отправляет его в другой, и случается трагедия. Нужно понимать, какие именно указания тогда поступали обвиняемому, — подчеркнул юрист.