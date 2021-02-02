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Прокуратура начала проверку после инцидента с лифтом в Митино

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Тушинская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту инцидента с лифтом, произошедшего во вторник, 2 февраля, в жилом доме на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«По предварительной информации, 2 февраля 2021 года в жилом доме в Ангеловом переулке застрял лифт. В момент инцидента в кабине лифта находился несовершеннолетний», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ходе разбирательства будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе организацией, которая ответственна за обслуживание, эксплуатацию и безопасность лифтового оборудования.

Меры прокурорского реагирования примут по результатам проверки при наличии оснований.

Ранее в этот же день в одной из высоток в московском районе Митино ребенок поехал на лифте с 13-го этажа. На третьем этаже кабину заклинило и лифт сорвался, сообщает телеканал «360».

Ребенок получил травму ноги. На место ЧП приехали скорая помощь и спасатели. Мальчика вместе с матерью отправили в больницу, пишет РЕН ТВ.

27 января в Приморском районе Санкт-Петербурга рабочий упал в шахту лифта строящегося торгового центра. Мужчина получил множественные травмы, но остался жив.

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