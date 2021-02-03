США заморозили решение Трампа о выводе части войск из ФРГ

Принятое администрацией бывшего президента США Дональда Трампа решение о выводе значительной части войск из ФРГ приостановлено. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил на телефонном брифинге для журналистов глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

По его словам, в настоящее время «предварительно запланированный» вывод американских войск из Германии заморожен и министр обороны США Ллойд Остин ведет его тщательную переоценку.

В начале июня на тот момент американский лидер Дональд Трамп пообещал сократить численность войск в Германии из-за того, что Берлин, по его мнению, недостаточно платит за размещение военных. Отмечалось, что контингент могут сократить с 35 тыс. до 25 тыс. человек. При этом демократы внесли в конгресс законопроект с призывом не допустить вывода военных из Европы, так как это якобы подвергнет европейцев угрозе со стороны РФ.

29 июля тогдашний министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих. Предполагалось, что примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а остальные перебазируются в Италию и Бельгию.

При этом Эспер подчеркнул, что США не планируют в настоящее время перебрасывать часть своих военнослужащих из Германии в Азиатско-Тихоокеанский регион.

20 октября Эспер заявлял, что второй бронетанковый полк сухопутных войск США может быть передислоцирован на постоянной основе из Германии в другую европейскую страну, расположенную ближе к России.