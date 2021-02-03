Прямой эфир
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID к лету
Мир
Пентагон обеспокоился из-за укрепления сотрудничества России и Китая
Общество
Губернатор Воронежской области привился от коронавируса
Авто
Hyundai выпустит новый компактный кроссовер
Происшествия
Ураган повредил два вертолета санитарной авиации на Чукотке
Политика
Пушков выступил в защиту Псаки после ее конфуза на брифинге
Мир
В Польше задержали обвиняемого в России в контрабанде оружия мужчину
Мир
В НАТО положительно отнеслись к продлению США и Россией ДСНВ
Мир
В США заявили о планах скорректировать стратегию обороны и ядерную доктрину

США заморозили решение Трампа о выводе части войск из ФРГ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принятое администрацией бывшего президента США Дональда Трампа решение о выводе значительной части войск из ФРГ приостановлено. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил на телефонном брифинге для журналистов глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

Постой, не выводи: Трамп объявил о сокращении группы войск в Германии
В Пентагоне отказались спешить с выполнением приказа главнокомандующего

По его словам, в настоящее время «предварительно запланированный» вывод американских войск из Германии заморожен и министр обороны США Ллойд Остин ведет его тщательную переоценку.

В начале июня на тот момент американский лидер Дональд Трамп пообещал сократить численность войск в Германии из-за того, что Берлин, по его мнению, недостаточно платит за размещение военных. Отмечалось, что контингент могут сократить с 35 тыс. до 25 тыс. человек. При этом демократы внесли в конгресс законопроект с призывом не допустить вывода военных из Европы, так как это якобы подвергнет европейцев угрозе со стороны РФ.

29 июля тогдашний министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих. Предполагалось, что примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а остальные перебазируются в Италию и Бельгию.

При этом Эспер подчеркнул, что США не планируют в настоящее время перебрасывать часть своих военнослужащих из Германии в Азиатско-Тихоокеанский регион.

20 октября Эспер заявлял, что второй бронетанковый полк сухопутных войск США может быть передислоцирован на постоянной основе из Германии в другую европейскую страну, расположенную ближе к России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021