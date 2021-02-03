Пушков выступил в защиту Псаки после ее конфуза на брифинге

Российский сенатор Алексей Пушков высказался в защиту пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая во время брифинга перепутала Space Force — Космические силы США, созданные в 2019 году, — с президентским самолетом.

Пушков отметил, что Псаки не принизила значение сектора вооруженных сил США, а просто не понимала, о чем говорит.

«А упреки в ее адрес со стороны американских законодателей — чистый сексизм, пробравшийся аж в конгресс США. И вообще: не задавайте ей сложных вопросов — и всё будет в ажуре», — написал сенатор 3 февраля в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день Джен Псаки допустила ошибку, общаясь с журналистами. Она не поняла вопрос корреспондента о перспективах Космических сил Соединенных Штатов Space Force и подумала, что речь идет о президентском борте Air Force One.

После инцидента пресс-секретарь написала в своем Twitter, что поддерживает Космические силы, а их сотрудников всегда рады услышать в Белом доме.

Однако сенатор-республиканец Майк Роджерс потребовал извинений от Джен Псаки после выступления на брифинге, отметив недопустимость ее колкой фразы или шутки.

В декабре 2019 года Трамп, подписав военный бюджет на 2020 год, официально объявил о создании Космических войск в стране. Целью нового рода войск стала «защита интересов национальной безопасности США в космосе».