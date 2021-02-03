Сенатор призвал Псаки извиниться за комментарий о космических силах США

От пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки потребовали извинений после выступления на брифинге, во время которого она, предположительно, перепутала космические силы США с самолетом. Об этом в среду, 3 февраля, пишет газета Politico.

Сенатор-республиканец Майк Роджерс призвал Псаки «немедленно извиниться» за ее ответ.

«Меня беспокоит то, как пресс-секретарь [президента США Джо] Байдена обесценивает целый род наших войск ради колкой фразы или шутки, которая, я уверен, понравилась бы Китаю», — сказал он.

Он напомнил, что инициативу о создании Космических сил была практически единодушно встречена Конгрессом.

«Решение об учреждении Космических сил [США] было принято в конгрессе почти единогласно. Это тот самый тип «единства», к которому предположительно стремится президент Байден. Джен Псаки должна немедленно извиниться перед мужчинами и женщинами, служащими в Космических силах за этот позорный комментарий».

Речь идет об ответе Псаки на вопрос журналиста о о перспективах космических сил Соединенных Штатов Space Force (Космические войска), которые были созданы бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Но пресс-секретарь подумала, что речь о президентском борте Air Force One.

«Ого, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня. Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица о Space Force. Но я не знаю, кто это», — сказала Псаки.

В результате она написала в своем Twitter, что поддерживает космические силы, а их сотрудников всегда рады услышать в Белом доме.

В декабре 2019 года Трамп, подписав военный бюджет на 2020 год, официально объявил о создании Космических войск в стране. Целью нового рода войск стала «защита интересов национальной безопасности США в космосе».

В интернете раскритиковали форму нового подразделения. Пользователи обратили внимание на традиционную камуфляжную расцветку «космических» военных и предложили свои варианты.