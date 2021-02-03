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Псаки рассказала журналистам о несуществующем американском самолете

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Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки не поняла вопрос журналиста о космических силах США и «придумала» новейший военный самолет Space Force.

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Репортер поинтересовался о перспективах космических сил Соединенных Штатов Space Force (Космические войска), которые были созданы бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Но Псаки подумала, что речь о президентском борте Air Force One.

«Ого, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня. Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица о Space Force. Но я не знаю, кто это», — приводит издание Politico слова Псаки.

Отмечается, что журналист понял, что не добьется ответа от Псаки, и просто сел.

В соцсетях комментаторы предположили, что несуществующий гиперзвуковой самолет явно должен представлять «угрозу России». Также они допустили, что «самолет сегодняшнего дня может приплыть к берегам Белоруссии».

Сенатор-республиканец Майк Роджерс на брифинге призвал Псаки «немедленно извиниться» за ее ответ о Space Force.

«Меня беспокоит то, как пресс-секретарь [президента США Джо] Байдена обесценивает целый род наших войск ради колкой фразы или шутки, которая, я уверен, понравилась бы Китаю», — сказал он.

В результате Псаки написала в своем Twitter, что поддерживает космические силы, а их сотрудников всегда рады услышать в Белом доме.

В декабре 2019 года Трамп, подписав военный бюджет на 2020 год, официально объявил о создании Космических войск в стране. Целью нового рода войск стала «защита интересов национальной безопасности США в космосе».

В интернете раскритиковали форму нового подразделения. Пользователи обратили внимание на традиционную камуфляжную расцветку «космических» военных и предложили свои варианты.

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