Легкость бытия: минимум треть носителей SARS-Cov-2 не замечают болезни

Зарубежные ученые выяснили, что минимум треть людей переносят COVID-19 без симптомов. Такой результат дал анализ итогов тестов на антитела. Согласно другим методам расчета, основанных на опросах, число «здоровых» зараженных составляет от половины до двух третей от всех инфицированных. По сведениям российских экспертов, около 70–80% людей входят в категорию переносящих COVID-19 или без симптомов, или очень легко — настолько, что они не замечают признаков заражения или не приписывают их коронавирусу. Проблема в том, что эти «бессимптомники», не соблюдая санитарные меры, скорее всего, заражают окружающих.

Удачливая треть

В конце октября прошлого года глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что COVID-19 протекает без симптомов примерно у половины заболевших в Москве. На протяжении января 2021 года в сводках по количеству больных в России называлась доля не имевших симптомы людей в среднем 10–13%.

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Статистика относит человека к бессимптомным больным, если он не имел признаков COVID-19 во время проведения ПЦР-тестирования. Однако ученые из Научно-исследовательского института Скриппса (США) уточнили, что, если на момент тестирования у человека нет симптомов, это не значит, что они не разовьются позже. Для понимания более точного количества бессимптомных на протяжении всего периода болезни носителей вируса ученые нашли и проанализировали исследования, включавшие в себя результаты ПЦР-тестов и тестов на антитела зараженных COVID-19. Важную информацию несло отслеживание дальнейшей истории болезни протестированных людей.

В ходе анализа научных работ авторы фиксировали количество участников исследований, положительные результаты тестов, число людей, не имевших симптомов во время проведения теста и длительное время после него. Всего для анализа была взята 61 работа. Взятые исследования проводились в странах Европы, городах США, Китае и некоторых южноамериканских государствах.

Сначала исследователи выявили людей, не имевших симптомов на момент проведения ПЦР-теста, однако зараженных COVID-19. 40–70% таких людей не приобретали симптомов и в дальнейшем (разброс полученных результатов обусловлен разными выборками по странам).

Также авторы изучили результаты анализов на антитела и здоровье людей, сдавших их. Примерно треть людей, имевших антитела IgG к COVID-19, не сообщали ни о каких признаках болезни. Конечно, надо учесть, что антитела имеют не все переболевшие. Причина может быть в ложно-отрицательном результате теста или отсутствии специфической реакции иммунитета. Однако, по мнению авторов, это наиболее достоверная оценка, так как специфические антитела появляются уже после того, как болезнь отступила, следовательно, в дальнейшем симптомы COVID-19 у человека уже не появятся.

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На основе проведенного исследования ученые сделали вывод, что доля бессимптомных носителей коронавируса составляет «по крайней мере одну треть» от всех случаев.

Переболел и не заметил

Конечно, восприятие симптомов — вещь субъективная. Если один человек не заметит небольшую усталость, слабость в мышцах или спишет это на недосып, другой в качестве симптома COVID-19 учтет малейшее ухудшение самочувствия, которое может быть вызвано сменой погоды.

— К бессимптомным больным статистика зачастую относит и тех, кто переносит COVID-19 легко , — отметил директор Центра Genetico Артур Исаев. — Людей из этих двух категорий, по нашим данным, около 70–80%. Что касается проверки этого количества по тестам на антитела, здесь есть нюанс. Если человек переболел без симптомов или легко, это может значить, что организм справился с инфекцией на ранней стадии, и антитела для борьбы не понадобились. Поэтому такой тест не дает точного показателя по числу бессимптомных и даже легко переболевших. Согласно нашим локальным опросам, перенесли COVID-19 без всяких признаков болезни 20–30% людей, что довольно близко к результатам, полученным авторами работы.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100»), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал «Известиям», что уже проведена масса исследований в разных странах, включая Россию, по проверке антител против SARS-CoV-2 у населения в целом. И доля имеющих антитела примерно в 10 раз выше числа официально переболевших. Это доказывает, что «бессимптомников» как минимум очень много.

Легкость бытия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как отметили авторы работы, если человек был здоров при ПЦР-тестировании, это не значит, что спустя какое-то время симптомы не настигнут его. Такое явление вполне объяснимо.

— Как правило, первые симптомы появляются именно тогда, когда вируса много в носоглотке. В этот момент шанс положительного результата ПЦР-теста наиболее высок, — сообщил Артур Исаев. — Поэтому большинство людей, чей организм справился с болезнью, так и остаются формально здоровыми. Но может быть и так, что человек не заметил легких симптомов на момент теста, а тяжелые развились чуть позже, например, когда вирус опустился ниже в дыхательные пути.

Один из важных вопросов, связанных с бессимптомными носителями COVID-19: заражают ли они других людей?

— Даже если эти люди не имели симптомов COVID-19, но вирус попал в их носоглотку, значит, они должны быть заразными , — пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Правда, всё зависит от «дозы» вируса, которую получит человек при общении с носителем. Чем она больше, тем выше вероятность инфицирования окружающих.

В пресс-службе Роспотребнадзора на просьбу «Известий» прокомментировать исследование ответа не дали.