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Организаторы Евровидения решили не проводить конкурс в привычном формате

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Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2021», проведение которого запланировано с 18–22 мая в нидерландском Роттердаме в своем обычном формате не состоится. Такое решение приняли организаторы мероприятия, сообщает пресс-служба Евровидения в среду, 3 февраля.

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«Конкурс «Евровидение» обязательно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в нынешних обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли», — заявил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердаль.

Таким образом, один из четырех возможных сценариев проведения конкурса в 2021 году бы исключен. Решение, какой в итоге будет выбран, организаторы «Евровидения» примут в ближайшие недели, отметили в пресс-службе.

Так, например, сценарий B предполагает проведение конкурса с соблюдением социальной дистанции между артистами, которые будут выступать в Роттердаме и уменьшенном масштабе мероприятия. При реализации сценария С артисты на сцене в Нидерландках выступать не будут, а их номера будут показаны в прямом эфире. Если же будет выбран сценарий D, то выступления всех участников будут в прямом эфире, а конкурс пройдет без аудитории и виртуальных мероприятий.

«Наша главная цель — привлечь 41 артиста в Роттердам, чтобы все они выступили на одной сцене, и пригласить журналистов для освещения конкурса», — подчеркнул исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер.

В ноябре прошлого года стало известно, что результаты жеребьевки полуфиналов песенного конкурса «Евровидения-2020», который не состоялся из-за коронавируса, останутся в силе для конкурса 2021 года.

65-й международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Вместо него 16 мая было проведено онлайн-шоу со всеми участниками отмененного кункурса. Сообщалось, что участники смогут выступить в следующем году, но с условием, что им нужно будет написать новую песню.

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