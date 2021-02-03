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Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали

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В США арестовали бывшего мужа американской певицы Бритни Спирс Джейсона Александра за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом в среду, 3 февраля, сообщило издание The Mirror.

Джейсон Александр, который состоял в браке с Бритни Спирс 55 часов в 2004 году, был арестован в городе Нэшвилл, штат Теннеси. Он отказался сдать анализы на уровень содержания алкоголя в крови, а это считается гражданским правонарушением в Теннеси. Позднее 39-летний Александр был освобожден под залог $2500. Судебное заседание по этому делу пройдет 30 апреля, отмечает телеканал «Звезда».

Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в Лас-Вегасе в 2004 году и развелись через 55 часов. У мужчины ранее уже были проблемы с законом.

В 2015 году он избил свою сожительницу. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину и провел в тюрьме Сан-Франциско 111 дней, отмечает телеканал «360». Ему был назначен трехгодичный испытательный срок и 25 часов обязательных работ, Александра обязали пройти курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

17 января сообщалось, что младшая сестра поп-певицы Бритни Спирс Джейми Линн Спирс обвинила главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в смерти своих кошек. По словам девушки, кошки не слышат работающего бесшумно мотора электрокара Tesla и из-за этого оказываются под колесами транспортных средств.

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