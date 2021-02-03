Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Марипова на должность премьера

Парламент Киргизии (жогорку кенеш) на заседании в среду одобрил кандидатуру Улукбека Марипова на должность премьер-министра страны, а также согласился с предложенными им составов и структурой правительства. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан 3 февраля.

За утверждение Марипова проголосовало подавляющее большинство присутствующих в зале депутатов.

Марипова выдвигала фракция «Республика — Ата-Журт», которая входит в коалицию большинства.

В новой структуре кабмина осталось 16 из 22 ведомств, которые были ранее. Должность первого вице-премьера занял бывший исполняющий обязанности главы правительства Артем Новиков.

Теперь кандидатуру политика на пост премьера должен утвердить президент страны Садыр Жапаров. По закону, даже если этого не произойдет в трехдневный срок, Марипов всё равно автоматически считается назначенным главой кабмина.

Накануне он заявил, что его кандидатура согласована с Жапаровым.

Марипов родился в 1979 году в Ошской области Киргизской ССР. Имеет финансовое и юридическое образование. Работал в минфине, в министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии, в администрации Баткенской области. В 2011–2015 годы являлся помощником президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял республику в 2011–2017 годы.

В 2015–2016 годах занимал пост первого заместителя руководителя аппарата президента Киргизии. В марте 2016 года парламент утвердил Мариповаа аудитором счетной палаты республики. Позже в том же месяце Атамбаев назначил его ее председателем.

28 января 2021 года официально вступил в должность президент Киргизии Жапаров. Выборы главы государства и референдум по определению формы правления в стране прошли 10 января.

Жапаров пришел к власти в республике в 2020 году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента он сложил в ноябре полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.