Песков не стал проводить параллели между протестами в России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не нужно проводить параллели между протестными акциями в РФ и Белоруссии, так как ситуации в странах разные.

«Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы, я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть», — сказал Песков в среду, 3 февраля.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, не считают ли в Кремле, что события в Белоруссии и России схожи.

«В то же время мы же две разные страны. У нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы не отождествлял это», — добавил представитель Кремля.

28 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отличий между протестами, прошедшими в РФ и в республике, может быть несколько, но основное — это цель акций.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Протестующих поддерживает оппозиционерка и бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов покинула республику и обосновалась в Литве. При этом итоги выборов в Белоруссии не признали США и страны Европы.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли незаконные акции протеста. При этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них.

Вместе с этим 22 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Тогда же в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность детей и подростков.