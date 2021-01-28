Лукашенко сравнил несанкционированные акции в России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отличие между несанкционированными акциями, прошедшими в России и республике, сообщает БелТА в четверг, 28 января.

По его словам, отличий может быть несколько, но основное — это цель акций.

«Отличие между белорусскими событиями и российскими — вот увидите — их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг, мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска», — заключил глава республики.

Лукашенко также отметил, что несанкционированные акции протеста в России указывают на правильность выводов, которые Минск в первой половине прошлого года сделал о целях Запада. Он напомнил, что уже не раз говорил, что Белоруссия нужна западным странам в качестве «трамплина» для атаки на Россию.

Вместе с этим президент Белоруссии выразил уверенность, что «в России будут качать вдолгую».

«Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — отметил Лукашенко.

Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что готов и впредь защищать страну, если надо, «на танке, БМП, с автоматом в руках».

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Протестующих поддерживает оппозиционерка и бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов покинула республику и обосновалась в Литве. При этом итоги выборов в Белоруссии не признали США и страны Европы.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время несанкционированных акций. МВД России также возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после несанкционированных акций.