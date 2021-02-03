В России ожидают новую волну фишинга на тему прививок

В феврале в России увеличится число случаев мошенничества.

Такой прогноз дали компании, занимающиеся информбезопасностью, передает телеканал «Известия».

Злоумышленники воспользуются кампанией вакцинации. Россиянам будут звонить якобы из больниц и клиник с портала госуслуг. Гражданам предложат записаться на прививку. Людей будут просить поделиться личными данными.

Другой вариант: направить жертве ссылку на вредоносный сайт. Мошенники могут предлагать лекарства от COVID-19.

Итог — кража реквизитов банковских карт.

Незаконная торговля препаратами продолжается более года. В 2020 году Роскомнадзор заблокировал 500 сайтов, которые якобы продавали россиянам медикаменты от коронавируса.

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