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Фазель выразил надежду на присутствие зрителей во время чемпионата мира по хоккею

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду, что чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет со зрителями на трибунах. Об этом он сообщил во вторник, 2 февраля, ТАСС.

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Однако он добавил, что вопрос со зрителями будет решать латвийское правительство.

«Мы посмотрим, какая будет ситуация, в каждой стране сейчас свои ограничения. Может быть, будет 20%, может, 30, а, может, 75 (от вместимости арены. — Ред.). На сегодняшний день никто ничего не знает, но мы надеемся, что сможем сыграть со зрителями. Но мы должны закладываться и на самый худший вариант. Это пузырь и игра без зрителей», — объяснил Фазель.

В этот же день Международная федерация хоккея по итогам заседания совета организации приняла решение, что чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в одной стране – Латвии.

Как пояснили в организации, решение связано с пандемией COVID-19 и различными техническими причинами.

Накануне, 1 февраля, источник в IIHF сообщил о том, что единоличной страной — хозяйкой чемпионата мира объявят Латвию.

Ранее, 26 января, Фазель рассказал о желании федерации провести чемпионат мира в одной стране. По его словам, шансы есть у Латвии, Дании и Словакии.

Изначально вместе с Ригой турнир должен был принять Минск. Однако 18 января IIHF объявила, что Белоруссия не примет чемпионат. Решение объяснили вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации. Ранее ряд активистов, в том числе белорусская оппозиция призвали лишить страну ЧМ из-за продолжающихся протестов. Организации пообещала выплатить Белоруссии компенсацию из-за переноса спортивного мероприятия.

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