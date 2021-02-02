Фазель выразил надежду на присутствие зрителей во время чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду, что чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет со зрителями на трибунах. Об этом он сообщил во вторник, 2 февраля, ТАСС.

Однако он добавил, что вопрос со зрителями будет решать латвийское правительство.

«Мы посмотрим, какая будет ситуация, в каждой стране сейчас свои ограничения. Может быть, будет 20%, может, 30, а, может, 75 (от вместимости арены. — Ред.). На сегодняшний день никто ничего не знает, но мы надеемся, что сможем сыграть со зрителями. Но мы должны закладываться и на самый худший вариант. Это пузырь и игра без зрителей», — объяснил Фазель.

В этот же день Международная федерация хоккея по итогам заседания совета организации приняла решение, что чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в одной стране – Латвии.

Как пояснили в организации, решение связано с пандемией COVID-19 и различными техническими причинами.

Накануне, 1 февраля, источник в IIHF сообщил о том, что единоличной страной — хозяйкой чемпионата мира объявят Латвию.

Ранее, 26 января, Фазель рассказал о желании федерации провести чемпионат мира в одной стране. По его словам, шансы есть у Латвии, Дании и Словакии.

Изначально вместе с Ригой турнир должен был принять Минск. Однако 18 января IIHF объявила, что Белоруссия не примет чемпионат. Решение объяснили вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации. Ранее ряд активистов, в том числе белорусская оппозиция призвали лишить страну ЧМ из-за продолжающихся протестов. Организации пообещала выплатить Белоруссии компенсацию из-за переноса спортивного мероприятия.