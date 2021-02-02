Президенты России и Аргентины обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусом, говорится на сайте Кремля 2 февраля.

«Подробно рассмотрены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V», которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения», — говорится в сообщении.

Отмечена высокая эффективность российского препарата.

Стороны условились стимулировать дальнейшие контакты профильных структур двух стран.

Альберто Фернандес сделал прививку от коронавируса «Спутником V» 21 января. Тогда он отметил, что вакцинация способна защитить от коронавируса, и призвал граждан последовать его примеру.

Вакцину «Спутник V» в Аргентине зарегистрировали в конце декабря 2020 года.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. Исследования и сам процесс вакцинации показали безопасность препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов.