Президент Аргентины привился российской вакциной «Спутник V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом в четверг, 21 января, сообщается в официальном Twitter-аккаунте главы государства.

«Сегодня я получил вакцину Sputnik V. Я благодарю Институт Гамалеи за его научную работу, тех, кто работал так, чтобы она дошла до нас, и весь медицинский персонал нашей страны за их огромную самоотверженность», — говорится в заявлении Фернандеса.

Он также отметил, что вакцинация способна защитить от коронавируса, и призвал граждан последовать его примеру.

В конце декабря 2020 года в Аргентине зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Первую партию доз вакцины доставили на следующий день. Фернандес поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки препарата.

Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине 29 декабря. Губернатор Буэнос-Айреса одним из первых в стране привился «Спутником V».

Самолет со второй партией доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» приземлился в Буэнос-Айресе 16 января.

20 января в стране одобрили вакцинацию «Спутником V» людей старше 60 лет.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Кроме того, исследования и сам процесс вакцинации показали безопасность препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов.