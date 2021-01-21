Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В ГД внесли законопроект о запрете продажи сложных финпродуктов до тестирования
Мир
Пелоси заявила о готовности начать процесс по импичменту Трампа
Мир
Отстраненный глава КС Украины призвал Зеленского разблокировать работу суда
Мир
На Кипре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
Мир
В МИД РФ призвали восстановить телефонную связь в консульстве в Нью-Йорке
Спорт
«Спартак» подтвердил трансфер Кокорина в «Фиорентину»
Интернет
Прокуратура Москвы предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам
Мир
Судно «Фортуна» для достройки СП-2 покинуло порт в Германии
Мир
КС Молдавии признал неконституционным особый статус русского языка
Сюжет:

Президент Аргентины привился российской вакциной «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом в четверг, 21 января, сообщается в официальном Twitter-аккаунте главы государства.

Всем привит: чем различаются «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
С помощью трех вакцин создать коллективный иммунитет удастся быстрее, говорят эксперты

«Сегодня я получил вакцину Sputnik V. Я благодарю Институт Гамалеи за его научную работу, тех, кто работал так, чтобы она дошла до нас, и весь медицинский персонал нашей страны за их огромную самоотверженность», — говорится в заявлении Фернандеса.

Он также отметил, что вакцинация способна защитить от коронавируса, и призвал граждан последовать его примеру.

В конце декабря 2020 года в Аргентине зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Первую партию доз вакцины доставили на следующий день. Фернандес поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки препарата.

Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине 29 декабря. Губернатор Буэнос-Айреса одним из первых в стране привился «Спутником V».

Самолет со второй партией доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» приземлился в Буэнос-Айресе 16 января.

20 января в стране одобрили вакцинацию «Спутником V» людей старше 60 лет.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Кроме того, исследования и сам процесс вакцинации показали безопасность препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021