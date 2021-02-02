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Гинцбург заверил в отсутствии осложнений у привитых «Спутником V» добровольцев

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Никаких серьезных осложнений у добровольцев, сделавших вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе исследования не было обнаружено. Об этом 2 февраля заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга.

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«Клинические испытания полностью подтвердили те результаты, которые были получены ранее, на первой и второй фазах, которые тоже были опубликованы ранее. <...> Эти результаты говорят о полной безопасности данного вакцинного препарата. Никаких серьезных осложнений среди почти 30 тыс. испытуемых не было обнаружено», — сказал Гинцбург.

Центр имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 2 февраля сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet.

Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

Подчеркивается, что в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев. Кроме того, у всех привитых выработался клеточный иммунный ответ.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность лекарства составила 100%.

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