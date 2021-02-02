Эксперт прокомментировал ход процесса над Алексеем Навальным

Процесс над блогером Алексеем Навальным лежит не в политической плоскости, а в экономической, заявил «Известиям» 2 февраля член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

«Сегодня суд на индивидуальным предпринимателем, а не над политиком. Не политик, не журналист-блогер, а фактически ИП. Навальный назвал руководящую должность, которую он занимал в жизни, — должность старосты. И соответственно сразу спор перестал быть политическим и стал экономическим, стала ясно видна статья по мошенничеству. Обозначилаcь вся подноготная процесса», — сказал Константин Комков.

Константин Комков напомнил, что в 2019 году условный приговор заменили на реальный для 15 тыс. фигурантов различных дел в России. По его словам, исключение в отношении Алексея Навального делать не стоит, если он нарушил условия испытательного срока.

«Здесь не важна конкретная личность человека. Есть нарушение, оно должно быть реализовано и справедливым для всех. Чтобы потом предприниматель или человек, получивший условный срок за бытовое преступление, не имел прецедента, когда можно открыто нарушать, открыто призывать», — сказал Комков.

Во вторник, 2 февраля, столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству московского УФСИН рассматривает вопрос о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

До начала рассмотрения дела у суда прошли задержания возможных участников несанкционированной акции. Дорожное движение в этом районе ограничено. На заседании присутствует супруга блогера Юлия Навальная.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. В УФСИН отметили, что сотрудники неоднократно предупреждали его, что такие нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

В ведомстве учли, что с 22 августа прошлого года Навальный лечился в берлинской клинике «Шарите». Россиянин выписался 23 сентября, но на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

В 2014 году блогера приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании. Виновным по данному делу также был признан его брат Олег Навальный, он был приговорен к 3,5 года колонии общего режима.

Адвокаты подавали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «Навальные против России», однако инстанция не признала дело политически мотивированным. В решении ЕСПЧ говорится, что возможность повторного рассмотрения уголовного дела предусмотрена российским уголовно-процессуальным законодательством, а также отмечается, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью. Верховный суд России 25 апреля 2018 года повторно рассмотрел дело и пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения приговора.

Присужденные ЕСПЧ суммы компенсаций выплатили заявителям в полном объеме.