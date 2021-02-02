В районе Мосгорсуда задержали мужчину с пистолетом

В районе Мосгорсуда в столице был задержан молодой человек с травматическим пистолетом и веревкой. Об этом сообщает во вторник, 2 февраля, корреспондент «Известий».

Известно, что мужчина вышел из вестибюля станции метро «Преображенская площадь». Оружие было обнаружено у него в ходе личного досмотра.

В здании Мосгорсуда 2 февраля проходит судебное заседание Семоновского суда, на котором по ходатайству Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) рассматривается вопрос о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное.

ФСИН попросила назначить Навальному 3,5 года колонии. Также ведомство попросило о назначении штрафа в размере 500 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания представитель службы также сообщал, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после назначения ему условного срока.

Защита блогера, в свою очеред, попросила приобщить к делу справку из берлинской клиники «Шарите», где сказано, что Навальный находился на лечении в берлинской клинике с 22 августа по 23 сентября, а после выписки из стационара он лечился амбулаторно. Из справки также следует, что курс лечения блогер закончил 15 января. Суд ходатайство адвоката удовлетворил.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Однако, по данным ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве подчеркнули: не менее шести раз он не являлся на регистрацию.