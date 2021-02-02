Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде не признал вину в растрате
Мир
Представитель ОБСЕ оценила ситуацию с преследованием журналистов в Латвии
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

В районе Мосгорсуда задержали мужчину с пистолетом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В районе Мосгорсуда в столице был задержан молодой человек с травматическим пистолетом и веревкой. Об этом сообщает во вторник, 2 февраля, корреспондент «Известий».

Известно, что мужчина вышел из вестибюля станции метро «Преображенская площадь». Оружие было обнаружено у него в ходе личного досмотра.

В здании Мосгорсуда 2 февраля проходит судебное заседание Семоновского суда, на котором по ходатайству Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) рассматривается вопрос о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное.

Неудачно приземлился: чем закончится арест Навального
Претензии блогеру предъявляет не только ФСИН по старому делу, но и СК — по новому

ФСИН попросила назначить Навальному 3,5 года колонии. Также ведомство попросило о назначении штрафа в размере 500 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания представитель службы также сообщал, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после назначения ему условного срока.

Защита блогера, в свою очеред, попросила приобщить к делу справку из берлинской клиники «Шарите», где сказано, что Навальный находился на лечении в берлинской клинике с 22 августа по 23 сентября, а после выписки из стационара он лечился амбулаторно. Из справки также следует, что курс лечения блогер закончил 15 января. Суд ходатайство адвоката удовлетворил.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Однако, по данным ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве подчеркнули: не менее шести раз он не являлся на регистрацию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021