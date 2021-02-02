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Число отравившихся водопроводной водой в Красноярске превысило 50

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Число отравившихся водопроводной водой в Красноярске превысило 50 человек. Об этом говорится в сообщении краевого управления Роспотребнадзора, опубликованном 2 февраля в Telegram.

«По состоянию на 02.02.2021 года среди жителей Октябрьского района Красноярска зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции, из них обратились за медицинской помощью 27 человек, активно выявлены 26 человек», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что проводятся дезинфекция сетей водоснабжения, а также повышенное хлорирование воды до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть.

Как уточнили в ведомстве, проведение санитарно-эпидемиологического расследования продолжается.

Накануне сообщалось, что 27 человек отравились водопроводной водой в Красноярске.

Случаи отравления были зафиксированы на улице Киренского, 2-й Огородной, Дачной и Борисова. Жителям этих улиц рекомендовали пользоваться холодной водой как технической и предварительно кипятить ее.

В тот же день прокуратура Красноярска начала проверку информации об отравлении людей водой в жилых домах одного из районов города.

По информации ведомства, отравились водой жители многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска. Накануне там отключали холодную воду, а после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, а позднее и симптомы тяжелого отравления. Жильцы заявили об отравлении, температуре, тошноте и рвоте.

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