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В Красноярске 27 человек отравились водопроводной водой

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В Красноярске 27 человек отравились водопроводной водой. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила пресс-служба компании-поставщика «КрасКом».

Уточняется, что случаи отравления зафиксированы на улице Киренского, 2-й Огородной, Дачной и Борисова. Всем жителям этих улиц рекомендуют пользоваться холодной водой как технической и предварительно кипятить ее.

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«Безопасность​ холодной воды с водозабора Гремячий Лог​ подтверждается лабораторными​ результатами. Однако пока не получены результаты анализов воды по микробиологии, рекомендуем жителям Студгородка кипятить холодную воду. Наша общая задача сейчас — прекратить распространение заболевания», — цитирует пресс-служба генерального директора Олега Гончерова.

Ранее в этот день прокуратура Красноярска начала проверку информации об отравлении людей водой в жилых домах одного из районов города.

По данным ведомства, отравились водой жители многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска. Накануне там отключали холодную воду, а после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, а позднее и симптомы тяжелого отравления. В чатах жильцы заявили об отравлении, температуре, тошноте и рвоте.

Ранее в январе отравление водопроводной водой было зафиксировано в Буйнакске. Там в период с 9 по 17 января в медицинские учреждения обратились более 300 человек, из которых 246 — дети в возрасте от одного года до 16 лет с признаками пищевого отравления. 199 человек нуждались в госпитализации.

По данным регионального Роспотребнадзора, отравление произошло из-за загрязнения водопроводной воды. В материалах от 19 заболевших и в пробах воды нашли возбудителя дизентерии. В водопроводной ветке, которая идет от водозабора Апке-озень, обнаружили многочисленные самовольные врезки, из-за чего трубы оказались затоплены, а колодцы — заполнены канализационными стоками.

После инцидента был задержан Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора «Буйнакскводоканала». По версии следствия, он выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией.

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