Прокуратура проверит данные об отравлениях питьевой водой в Красноярске

В Красноярске прокуратура начала проверку информации СМИ об отравлении людей водой в жилых домах одного из районов города. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным ведомства, отравились водой жители многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска. Как сообщает «РИА Новости», сообщения поступали с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной.

Накануне там отключали холодную воду, а после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, а позднее — симптомы тяжелого отравления. В чатах жильцы заявили об отравлении, температуре, тошноте и рвоте.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки оценят выполнение ресурсоснабжающей и управляющей организаций требований законодательства в сфере ЖКХ и соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пишет НСН.

Устанавливаются причины случившегося.

Отмечается, что водоснабжение в Красноярске осуществляет компания «КрасКом». Пока информацию об отравлении людей там не прокомментировали, пишет телеканал «360».

В краевом управлении Роспотребнадзора также начали проверку информации об отравлении, в распределительной сети Октябрьского района Красноярска на водозаборе «Гремячий лог» отобраны пробы воды, пишет REGNUM.

На данный момент в Роспотребнадзоре зарегистрировали случаю острой кишечной инфекции у жителей нескольких домов в Октябрьском районе.

22 января сообщалось, что следователи в Московской области проверяют обстоятельства отравления 14 учеников второго класса одной из школ Электростали.