Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $57 за баррель
Мир
Глава минфина Украины рассказал об экономической депрессии в стране
Мир
В Австралии лесной пожар уничтожил десятки жилых домов
Общество
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение
Мир
В штате Орегон вступил в силу закон о декриминализации тяжелых наркотиков
Армия
Пилоты Су-34 показали боевые маневры с «бочками» и «кубышками»
Мир
Лидер республиканцев в сенате США рассказал о «раковой опухоли» партии
Общество
Умер экс-глава Минсельхоза России Александр Назарчук
Общество
Пользователи в масках смогут разблокировать iPhone через Face ID

США намерены выделить до $25 млн на укрепление судебной системы Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Агентство США по международному развитию (USAID) будет работать над улучшением судебной системы на Украине. В рамках проекта «Справедливость для всех» ведомство намерено объявить тендер, передает RT.

Гадание на Байдене: украинские политики поссорились из-за санкций США
Главного сторонника Коломойского хотят исключить из фракции Зеленского

Указанный проект рассчитан на пять лет, а на его реализацию могут выделить до $24,9 млн.

В США предполагают, что программа укрепит независимость и подотчетность судебных институтов Украины, а также улучшит качество предоставляемых услуг и доступ к ним.

Помимо этого, агентство намерено стимулировать запрос на проведение судебной реформы в стране.

Как стало известно 1 февраля, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал оказывать Киеву активную экономическую и военную помощь.

В тот же день Кулеба по итогам общения с Блинкеном заявил о начале «нового дня» в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Также он поблагодарил США за «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что разочаровался в американской демократии после штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января.

По мнению украинского лидера, беспорядки стали сильным ударом по демократии США, где люди привыкли видеть идеальные демократические институты, а власть всегда передавалась мирно от одного президента к другому.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021