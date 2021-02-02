США намерены выделить до $25 млн на укрепление судебной системы Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) будет работать над улучшением судебной системы на Украине. В рамках проекта «Справедливость для всех» ведомство намерено объявить тендер, передает RT.

Указанный проект рассчитан на пять лет, а на его реализацию могут выделить до $24,9 млн.

В США предполагают, что программа укрепит независимость и подотчетность судебных институтов Украины, а также улучшит качество предоставляемых услуг и доступ к ним.

Помимо этого, агентство намерено стимулировать запрос на проведение судебной реформы в стране.

Как стало известно 1 февраля, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал оказывать Киеву активную экономическую и военную помощь.

В тот же день Кулеба по итогам общения с Блинкеном заявил о начале «нового дня» в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Также он поблагодарил США за «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что разочаровался в американской демократии после штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января.

По мнению украинского лидера, беспорядки стали сильным ударом по демократии США, где люди привыкли видеть идеальные демократические институты, а власть всегда передавалась мирно от одного президента к другому.