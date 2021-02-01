Зеленский разочаровался в американской демократии после штурма Капитолия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в американской демократии. Об этом украинский лидер рассказал в интервью порталу Axios.

По его мнению, беспорядки стали сильным ударом по демократии США, где люди привыкли видеть идеальные демократические институты, а власть всегда передавалась мирно от одного президента к другому.

Он также заявил, что после беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия миру будет трудно воспринимать США как символ демократии. Украинский президент подчеркнул, что в последние годы Украина «пережила две революции», однако никто не мог подумать, что нечто подобное произойдет на территории США.

7 января Зеленский опубликовал в Twitter пост, в котором осудил штурм Капитолия сторонниками Трампа, произошедший 6 января. Зеленский назвал произошедшее беспрецедентным насилием. При этом президент Украины поприветствовал решение американского конгресса об утверждении итогов президентских выборов в пользу демократа Джо Байдена.

Его слова высмеяли украинские журналисты. Они отметили, что, высказываясь о «беспрецедентном насилии» в США, политик сменил свою риторику о схожих событиях на майдане.