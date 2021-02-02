МИД Украины заявил о «новом дне» в отношениях с США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 февраля на своей странице в Twitter по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о начале «нового дня» в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

«В нашей первой беседе с секретарем Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день», — написал он.

Также Кулеба поблагодарил США за «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины, передает «Газета. ру».

Ранее 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в американской демократии после штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января.

По его мнению, беспорядки стали сильным ударом по демократии США, где люди привыкли видеть идеальные демократические институты, а власть всегда передавалась мирно от одного президента к другому.