Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал оказывать Киеву активную экономическую и военную помощь.

Об этом 1 февраля сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день Кулеба на своей странице в Twitter по итогам телефонного разговора с Блинкеном написал о начале «нового дня» в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Также он поблагодарил США за «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в американской демократии после штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января.