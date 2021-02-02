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Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал оказывать Киеву активную экономическую и военную помощь.

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Об этом 1 февраля сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день Кулеба на своей странице в Twitter по итогам телефонного разговора с Блинкеном написал о начале «нового дня» в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Также он поблагодарил США за «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в американской демократии после штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января.

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