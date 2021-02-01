В Ингушетии задержаны трое подозреваемых в пособничестве террористам

Три участника террористического сообщества «Имарат Кавказ» (запрещено в РФ) задержаны в Ингушетии. Об этом сообщила журналистам в понедельник, 1 февраля, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников террористического сообщества «Имарат Кавказ» (решением Верховного Суда Российской Федерации признано террористической и запрещено на территории РФ) задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев», — отметила Петренко.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации).

По информации следствия, в 2020 году они оказали содействие находящимся в розыске участникам указанной террористической организации, найдя им для тайного проживания жилье, обеспечив разведку местности и безопасное перемещение по республике, перевозку оружия и снабжение продовольствием.

Как отмечается, один из фигурантов выдал схрон с огнестрельным оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводится во взаимодействии с ФСБ РФ и УФСБ по республике, уточнила Петренко.

Ранее в этот же день сообщалось, что в 2020 году более 20 участников террористических ячеек нейтрализовали на Северном Кавказе, было задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске.

В конце прошлого года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) информировали, что в России с начала года ликвидировали 49 боевиков.Всего в 2020 году в стране было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.