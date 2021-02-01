Более 20 участников террористических ячеек нейтрализовали на Северном Кавказе в 2020 году. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Уточняется, что в Объединенной группировке войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона прошло межведомственное служебное совещание по подведению итогов деятельности за прошедший год.

«В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске», — отметил на совещании командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Василий Федорук.

Он добавил, что военнослужащими и сотрудниками группировки было обнаружено и уничтожено более ста объектов инфраструктуры бандподполья.

Федорук в своем докладе также отметил, что результатом служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии, МВД и Вооруженных Сил, входящих в состав группировки, стала стабилизация обстановки на территории Северо-Кавказского региона.

В ноябре 2020 года сообщалось, что сотрудники Росгвардии нейтрализовали 13 бандитов и свыше 30 участников и пособников бандподполья на Северном Кавказе с начала года. Отмечалось, что за указанный период сотрудники Росгвардии изъяли из незаконного оборота 410 единиц оружия и уничтожили 66 объектов инфраструктуры бандитов.

Как сообщали в декабре в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), в России с начала года ликвидировали 49 боевиков.Всего в 2020 году в стране было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.