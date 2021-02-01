Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Госуслугах запустили спецформу для записи на вакцинацию от COVID-19
Политика
Медведев сравнил свои обязанности в правительстве и в Совбезе
Мир
Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине
Мир
Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом
Авто
В России предложили ввести единые тарифы для каршеринга
Мир
Американские военные сняли полет Су-24 вблизи эсминца ВМС США «Дональд Кук»
Общество
В России за сутки выявили 17 648 новых случаев COVID-19
Мир
Чижов назвал ситуацию с вакцинацией в ЕС «эмоциональной, с элементами хаоса»
Общество
Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России

Более 20 участников террористических ячеек нейтрализовали на Северном Кавказе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 20 участников террористических ячеек нейтрализовали на Северном Кавказе в 2020 году. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Скрытая угроза: террористы могут переключиться на биологическое оружие
Ущерб для населения и экономики будет гораздо сильнее, чем при «традиционных» терактах

Уточняется, что в Объединенной группировке войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона прошло межведомственное служебное совещание по подведению итогов деятельности за прошедший год.

«В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске», — отметил на совещании командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Василий Федорук.

Он добавил, что военнослужащими и сотрудниками группировки было обнаружено и уничтожено более ста объектов инфраструктуры бандподполья.

Федорук в своем докладе также отметил, что результатом служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии, МВД и Вооруженных Сил, входящих в состав группировки, стала стабилизация обстановки на территории Северо-Кавказского региона.

В ноябре 2020 года сообщалось, что сотрудники Росгвардии нейтрализовали 13 бандитов и свыше 30 участников и пособников бандподполья на Северном Кавказе с начала года. Отмечалось, что за указанный период сотрудники Росгвардии изъяли из незаконного оборота 410 единиц оружия и уничтожили 66 объектов инфраструктуры бандитов.

Как сообщали в декабре в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), в России с начала года ликвидировали 49 боевиков.Всего в 2020 году в стране было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021