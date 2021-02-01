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Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»

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Главные цели «Ярса» — это объекты, поражение которых осуществимо лишь при применении термоядерного оружия, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Евгений Михайлов 1 февраля.

Ранее, 29 января, Министерство обороны России впервые рассказало о характеристиках стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс-С».

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Как и предшественник «Ярса», «Тополь», новый комплекс мобильный и способен наносить удары по территории противника с тех участков, откуда их меньше всего ждут, и также быстро уходить с места возможного ответного удара, сказал Александр Михайлов.

«Боевые блоки индивидуального наведения, способные, по разным данным, нести термоядерные заряды мощностью от 150 килотонн или около 10 «хиросим» до полмегатонны тротилового эквивалента», — ответил военный эксперт.

По его словам, боевые блоки двигаются по траекториям, заданной им на орбите блоком наведения, и при входе в атмосферу двигатель, установленный на боевых блоках, раскручивается вокруг оси движения для стабилизации курса при полёте в атмосфере.

Боевые блоки входят в атмосферу на гиперзвуковой скорости около 7 км в секунду, оставаясь практически недоступными для ПРО противника. Далее все зависит от инфраструктуры противника, подчеркнул директор Бюро военно-политического анализа.

«Заряд в полмегатонны способен стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк или Лос-Анджелес. А также уничтожить крупную военную базу или промышленный объект - заводы, атомные станции, гидростанции и дамбы, электростанции, крупные порты, аэродромы и космодромы», — сказал Михайлов.

В зависимости от мощности зарядов и глубины нахождения подземных объектов противника результаты удара могут быть достигнуты не полностью, добавил военный эксперт.

«Спрятаться от боевого блока «Ярса» можно под землёй на глубине не менее 100 метров или в воздухе на расстоянии нескольких десятков км от эпицентра, или на погрузившейся на максимальную глубину подводной лодке, если речь идет об ударе по портовым зонам», — заключил военный политолог.

«Ярс-С» — это стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью.

Как сообщалось, полностью на комплексы «Ярс-С» мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии — на комплекс стационарного базирования.

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