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Минобороны раскрыло характеристики ракетного комплекса «Ярс-С»

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Министерство обороны России впервые рассказало о характеристиках стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс-С». Больше информации о технике удалось получить в рамках единого дня приемки военной продукции, который прошел 29 января в Национальном центре управления обороной РФ.

Стало известно, что подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс-С» предназначен для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования.

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Среди тактико-технических характеристик комплекса указаны: калибр — 1,86 м, длина ракеты —17,8 м, стартовая масса — 46 тыс. кг, масса полезной нагрузки — 1250 кг, дальность — до 10 тыс. кг, тип топлива — твердое.

В ходе прошедшего единого дня приемки военной техники командир Барнаульской ракетной дивизии генерал-майор Александр Прокопенков сообщил, что дивизия несет боевое дежурство в составе трех полков с ракетными комплексами мобильного базирования «Ярс-С». До конца 2021 года ожидается заступление на дежурство еще одного полка с комплексами «Ярс-С».

«Ярс-С» — это стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью.

Как сообщалось, полностью на комплексы «Ярс-С» мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии — на комплекс стационарного базирования.

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