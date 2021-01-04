Минобороны опубликовало кадры загрузки баллистической ракеты «Ярс»

Минобороны России опубликовало уникальные кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ) в Козельском ракетном соединении в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 4 января.

Отмечается, что в ШПУ ракета устанавливается с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Также в ведомстве добавили, что подобные сложные технологические операции длятся несколько часов.

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что два полка Ракетных войск стратегического назначения в 2021 году будут перевооружены на ракетные комплексы «Ярс» мобильного и шахтного базирования.