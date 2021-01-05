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В ракетном темпе: какие перспективы у российских стратегических сил

В наступающем году должна завершиться программа переоснащения РВСН на новую технику
Фото: Global Look Press/MOD Russia
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В ракетном темпе: какие перспективы у российских стратегических сил
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2020-12-28 13:46:30
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В ближайшие годы российские стратегические ядерные силы выйдут на принципиально новый уровень. Уже в 2021-м они будут укомплектованы только самой современной техникой. В войска начнут поступать гиперзвуковые комплексы и тяжелые межконтинентальные ракеты, лазерные системы «Пересвет» и другие передовые разработки. В 2020 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) реализовали все намеченные планы и успешно выполнили все пуски. Как обновляется сухопутная составляющая российской ядерной триады и какие коррективы в развитие войск внес коронавирус, разбирался военный эксперт Дмитрий Корнев.

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От «Тополя» до «Ярса»

Командующий РВСН Сергей Каракаев в начале декабря сообщил, что войска уже получили более 150 новейших ракетных комплексов «Ярс». Это означает, что в 2021 году завершится программа переоснащения РВСН на новейшую технику. В некоторых полках тверского ракетного соединения еще остаются на боевом дежурстве межконтинентальные РС-12М «Тополь» в мобильном варианте. Их планируют заменить на самые современные «Ярсы». В прошлом году эти комплексы поступили в барнаульское ракетное соединение (мобильный вариант) и в Козельск, где они базируются в шахтных пусковых установках.

В ракетном темпе
Мобильный ракетный комплекс «Ярс»
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Межконтинентальные баллистические «Ярсы» отличаются от первых модификаций. Это ракеты и пусковые установки имеют возможность принимать команды от самых современных систем управления. Прямо на маршрутах патрулирования они могут получать приказ на боевое применение, что значительно сокращает время подготовки и нанесения ответного ядерного удара. Кроме того, считается, что сейчас на вооружении стоят «Ярсы» с двумя вариантами оснащения — с легкими боеголовками, частично унифицированными с морскими баллистическими ракетами «Булава» и «Лайнер», а также более мощные «Ярс-С» с боеголовками среднего класса мощности. Такие боеприпасы могут применяться по наиболее важным и хорошо защищенным целям типа подземных командных пунктов и позиций стратегических ракетных систем потенциального противника.

В 2019 году, судя по всему, был завершен первый этап летно-конструкторских испытаний новой модификации «Ярс-М», про особенности которой в одном из интервью рассказывал ее создатель — главный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов. Разделяющиеся боевые блоки нового варианта «Ярса» получат индивидуальные двигательные установки разведения, что повысит и противоракетный потенциал изделия, а также позволит значительно расширить зону покрытия географии целей одним пуском. В перспективе современные «Ярсы» могут быть вооружены и маневрирующими гиперзвуковыми боевыми блоками, работы над которыми в МИТ идут уже не один год. Но это будет уже модернизация систем типа «Тополь-М» и первых размещенных в начале 2010-х годов «Ярсов». Скорее всего, это планы на предстоящее десятилетие, а не на 2021–2022 годы.

В ракетном темпе
Ракетный комплекс «Тополь М»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 2012-м было завершено развертывание подвижных и шахтных МБР «Тополь-М» в тейковском и татищевском ракетных соединениях, и с тех пор состав группировки этих комплексов не меняется. Предтеча современных «Ярсов» в ближайшие несколько лет будет оставаться вполне современной ракетой с мощной головной частью мегатонного класса с комплексом средств преодоления противоракетной обороны. Осенью 2019 года был выполнен успешный учебно-боевой пуск МБР «Тополь-М» с полигона Плесецк по цели на камчатском полигоне Кура.

Гиперзвук и тяжелый удар

В декабре 2020 года на боевое дежурство поставлены третья и четвертая пусковые установки с ракетами 15А35-71 стратегического ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковыми боевыми блоками. «Авангард» — это жидкостная шахтная баллистическая ракета, оснащенная одним гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. Каждый такой боевой блок представляет собой довольно крупный летательный аппарат с термоядерным зарядом мегатонного класса. И ракета среднего класса, к которым относятся МБР 15А35 (УР-100НУТТХ), может нести только один такой аппарат. Более мощные тяжелые «Сарматы», которые в ближайшие годы получат на вооружение РВСН, смогут нести несколько таких боевых блоков.

В ракетном темпе
Установка межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард»
Фото: youtube.com/Министерство обороны РФ
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В 2021 году будет полностью оснащен ракетами «Авангард» первый полк ракетной дивизии в Оренбургской области. Всего же до 2025-го планируется принять на вооружение два полка по шесть ракет в каждом.

Тяжелые жидкостные ракеты Р-36М2, каждая из которых несет по 10 боеголовок, продолжают оставаться на вооружении частей РВСН . Всего в составе войск числятся 46 ракет «Воевода», и, видимо, начиная с 2022–2023 годов прямо в шахтах их начнут заменять на новейшие и столь же тяжелые «Сарматы».

До недавнего времени планировалось начать размещение МБР 15А28 «Сармат» в дивизии в Ужуре в 2022 году. Но такой график оказался слишком оптимистичным. Летные испытания новой ракеты, вероятно, пройдут в 2021–2022 годах, и лишь с 2023 года можно говорить о начале поставок первых серийных образцов в РВСН.

Ракетные потери

Перспективный мобильный грунтовой ракетный комплекс «Рубеж» и комплекс с железнодорожным базированием «Баргузин», видимо, можно на какое-то время забыть, так как работы по их созданию несколько лет назад были прекращены. Одной из причин называлось сокращение и оптимизация бюджета на новые ракетные программы. Если это так, то в перспективе, после снижения финансовой нагрузки на переоснащение РВСН новыми видами техники, разработка данных перспективных комплексов может быть возобновлена.

В ракетном темпе
Лазерный комплекс «Пересвет»
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В 2020 году было завершено развертывание в местах опытной эксплуатации лазерных боевых комплексов функционального нарушения работы систем оптической разведки спутников и разведывательных дронов «Пересвет». Они размещены в пяти дивизиях РВСН, их основная задача — обеспечить максимально скрытное развертывание подвижных ракетных комплексов в районах патрулирования в угрожаемый период. «Пересвет» не могут сбивать лазерами ни спутники, ни боеголовки, но располагают возможностью нарушать работу оптических систем наблюдения, которые в реальном времени передают потенциальному противнику картинку местности. Тем самым обеспечивается надежная маскировка любых действий наземных сил.

Таким образом, в ближайшие два-три года в РВСН может совсем не остаться ракетных систем советской разработки, и к 2025 году техническое переоснащение на новые комплексы будет фактически завершено. И хотя некоторые программы немного смещаются по срокам, но динамика везде положительная, и даже пандемия коронавируса не оказала на эти изменения заметного влияния. РВСН через кризис прошли без потерь.

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