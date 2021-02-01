В России за сутки выявили 17 648 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 17 648 случаев коронавируса. Об этом сообщили 1 февраля в оперативном штабе.

Больше всего новых пациентов с COVID-19 зафиксировано в Москве (2037), Санкт-Петербурге (1842) и Подмосковье (1068). Кроме того, за прошедшие 24 часа зафиксировано 437 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 169 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровело 3 318 173 человека.

На прошлой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что февраль и март 2021 года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране. В то же время он отметил, что риск заболеть COVID-19 остается высоким, потому соблюдать все меры профилактики по-прежнему необходимо.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 28 января заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Кроме того, она отметила, что антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

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