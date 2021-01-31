Билл Гейтс отреагировал на слухи о своей «причастности» к пандемии

Основатель корпорации Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс прокомментировал немецкому изданию Suddeutsche Zeitung слухи о своей причастности к пандемии COVID-19. Также он предупредил, что распространение недостоверных фактов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса.

«Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией», — сказал он.

Гейтс напомнил, что его фонд в Пакистане и Нигерии во время борьбы с полиомиелитом уже сталкивался с недоверием к вакцине. По его словам, тогда в этих странах ходили слухи, что препарат «приводит к бесплодию у женщин».

Предприниматель считает, что для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. Только они, пояснил он, способны объяснить преимущества вакцины населению.

С момента начала пандемии в интернете курсируют теории о том, что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Бизнесмен заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.

Ранее, 27 января, мультимиллиардер заявил о неготовности мира к следующей пандемии, которая может оказаться в десять раз хуже, чем ситуация с коронавирусом. Гейтс добавил, что COVID-19 уже превратился в часть повседневной жизни, подобно стихийным бедствиям вроде землетрясений и торнадо. Тем не менее государствам необходимо обеспечивать гражданам защиту от подобных событий.

В ноябре 2020 года Гейтс сообщил, что новая пандемия может начаться через три года. В то же время он отметил, что человечеству может повезти и «это случится лет через 20».

В октябре Гейтс заявил, что только сверхэффективная и доступная для всех вакцина от коронавирусной инфекции сможет обеспечить возвращение жизни человечества к норме.

В июне стало известно, что фонд Гейтсa и его супруги Мелинды предоставил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometers, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 103 млн случаев инфекции, скончались около 2,2 млн человек, выздоровели 75 млн пациентов.