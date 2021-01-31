Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Песков назвал давосскую речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла
Мир
Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане
Наука
Иммунитетное преимущество обнаружили у тяжело переболевших COVID-19
Общество
Метеоролог предупредил о 20-градусных морозах в Центральной России
Общество
На пособия по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей
Спорт
Названа сумма зарплаты Месси в «Барселоне»
Общество
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
Мир
В ЛНР оценили заявления о «нежной украинизации» Донбасса
Общество
В России за сутки выявили 18 359 новых случаев COVID-19

Названа сумма зарплаты Месси в «Барселоне»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общий заработок футболиста Лионеля Месси в клубе «Барселона» по последнему заключенному контракту превысит €555 млн. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает издание El Mundo.

Цвет настроения «Сити»: расстанется ли Месси с «Барселоной»
Аргентинца многое раздражает в каталонском клубе, и теперь он хочет вновь воссоединиться с Пепом Гвардиолой

По данным источника, максимальная сумма, которую игрок сможет получить по договору, составит €555 237 619. При этом почти 140 млн из них — фиксированный доход Месси, который выплачивается ему каждый сезон в виде зарплаты и премий, после вычета налогов сумма составляет почти 75 млн.

Действующий контракт с клубом был подписан спортсменом осенью 2017 года. Он истекает летом 2021-го.

Ранее в январе кандидат на пост главы «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что футболист заявил о желании остаться в клубе. Сведения об уходе Месси начали появляться в декабре. СМИ сообщали, что аргентинского нападающего собирался перекупить клуб ПСЖ. Кроме того, некоторые издания писали, что летом 2020-го Месси пытался досрочно расторгнуть контракт.

Футболист конфликтовал с руководством «Барселоны» из-за недовольства ситуацией в команде. Сейчас в клубе уверяют, что Месси всем доволен.

В начале января стало известно, что аргентинский футболист оказался на 97-м месте в списке самых дорогих игроков мира: его оценили в €54 млн. Первым же в рейтинге стал 23-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который оценивается в €165,6 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021