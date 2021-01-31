Названа сумма зарплаты Месси в «Барселоне»

Общий заработок футболиста Лионеля Месси в клубе «Барселона» по последнему заключенному контракту превысит €555 млн. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает издание El Mundo.

По данным источника, максимальная сумма, которую игрок сможет получить по договору, составит €555 237 619. При этом почти 140 млн из них — фиксированный доход Месси, который выплачивается ему каждый сезон в виде зарплаты и премий, после вычета налогов сумма составляет почти 75 млн.

Действующий контракт с клубом был подписан спортсменом осенью 2017 года. Он истекает летом 2021-го.

Ранее в январе кандидат на пост главы «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что футболист заявил о желании остаться в клубе. Сведения об уходе Месси начали появляться в декабре. СМИ сообщали, что аргентинского нападающего собирался перекупить клуб ПСЖ. Кроме того, некоторые издания писали, что летом 2020-го Месси пытался досрочно расторгнуть контракт.

Футболист конфликтовал с руководством «Барселоны» из-за недовольства ситуацией в команде. Сейчас в клубе уверяют, что Месси всем доволен.

В начале января стало известно, что аргентинский футболист оказался на 97-м месте в списке самых дорогих игроков мира: его оценили в €54 млн. Первым же в рейтинге стал 23-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который оценивается в €165,6 млн.