Назван самый дорогой футболист мира

Маркус Рашфорд — самый дорогой футболист мира. Мониторинг провел центр спортивных исследований, передает телеканал «Известия».

Стоимость форварда оценили в €165,6 млн. Игроку «Манчестер Юнайтед» всего 23 года.

Лионель Месси оказался лишь на 97-м месте. Аргентинского игрока оценили в €54 млн.

Криштиану Роналду на 131-й позиции в рейтинге. Португальский форвард стоит порядка €47 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.