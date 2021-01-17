Месси захотел остаться в «Барселоне»

Лионель Месси хочет остаться в «Барселоне». О желаниях аргентинского форварда сообщил кандидат на пост главы клуба Жоан Лапорта, сообщает телеканал «Известия».



Сведения об уходе футболиста начали появляться в декабре. СМИ сообщали, что аргентинского нападающего собирался перекупить клуб ПСЖ. Кроме того, ряд изданий писали, что летом 2020-го Месси пытался досрочно расторгнуть контракт.

Футболист конфликтовал с руководством «Барселоны» из-за недовольства ситуацией в команде. Сейчас в клубе уверяют, что Месси всем доволен.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.