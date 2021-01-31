Два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду

Два адвоката бывшего президента США Дональда Трампа, которые должны были представлять его на процессе об импичменте в сенате — Дебора Барбье и Бутч Бауэрс — покинули его команду. Об этом в субботу, 30 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Начало процесса назначено на 9 февраля, но пока неизвестно кто займется защитой экс-главы Белого дома.

«Усилия демократов по импичменту президента, который уже покинул свой пост, абсолютно неконституционны и так вредны для нашей страны. Фактически, 45 сенаторов уже проголосовали за то, что это неконституционно. Мы проделали большую работу, но не приняли окончательного решения в нашей юридической команде, которая будет создана в ближайшее время », — сказал телеканалу бывший советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

Ранее, 26 января, стало известно, что Трамп добавил в свою в свою команду на процессе об импичменте второго адвоката Дебору Барбье.

Барбье — судебный специалист из Южной Каролины, трудилась над несколькими громкими делами и в течение 15 лет работала федеральным прокурором штата, прежде чем открыть свою собственную фирму по уголовной защите.

На прошлой неделе сообщалось, что Трамп нанял адвоката Бутча Бауэрса, который представлял множество избранных республиканцев. Он также из Южной Каролины, при президенте Джордже Буше работал в Министерстве юстиции.

26 января сенат США перенес рассмотрение импичмента американскому экс-президенту Дональду Трампу на 9 февраля. При этом импичмент рассматривается уже после ухода Трампа с поста президента. Если он будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о запрете бывшему американскому лидеру занимать государственные должности.

25 января члены палаты представителей конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента США.

Сам Трамп принял решение выступить с письменным заявлением на процесс об импичменте. Он тщательно готовится к процедуре, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы. Кроме того, он настроен оптимистично, надеясь, что республиканцы в верхней палате конгресса не позволят вынести обвинительный приговор в отношении своего однопартийца.