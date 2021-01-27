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Трамп нанял второго адвоката в команду по импичменту

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Экс-президент США Дональд Трамп во вторник, 26 января, добавил в свою команду на процессе об импичменте в сенате второго адвоката. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на электронное письмо из колледжа судебных юристов Южной Каролины.

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Подлинность письма подтвердили несколько источников. По информации телеканала, им стала бывший прокурор, а ныне адвокат по уголовным делам Дебора Барбье.

Барбье работает с «высокопоставленными и неоднозначными клиентами», отмечает канал.

На прошлой неделе сообщалось, что Трамп нанял адвоката Бутча Бауэрса, который представлял множество избранных республиканцев.

Ранее в этот день сенат США перенес рассмотрение импичмента американскому экс-президенту Дональду Трампу на 9 февраля.

25 января члены палаты представителей конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента США.

16 января личный адвокат Трампа Руди Джулиани рассказал, что входит в команду защиты президента по делу об импичменте. По его словам, защита намерена доказывать, что утверждения президента о мошенничествах на выборах не являются подстрекательством к насилию. Адвокат объяснил, что по линии обвинения получается, что любой, кто говорит о мошенничестве на выборах, подстрекает жителей к насилию, так как эти слова являются ложью. Джулиани отметил, если удастся доказать, что нарушения действительно были, то подобная точка зрения станет легитимной.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

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