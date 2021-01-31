Военные США перепутали антифриз с алкоголем и отравились

В американском Техасе на военной базе Форт-Блисс 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь, передает телеканал «Известия».

Среди госпитализированных солдат один прапорщик, два унтер-офицера и восемь рядовых военнослужащих. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Этиленгликоль является токсичным веществом, которое не имеет запаха, но ему присущ сладковатый вкус. В связи с происшествием проводится расследование.

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