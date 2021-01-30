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Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху договорилась создать экспертные подгруппы

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Рабочая группа на уровне вице-премьеров правительств России, Азербайджана и Армении по развитию Нагорного Карабаха в субботу, 30 января, провела первое заседание в Москве. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства со ссылкой на зампреда кабмина Алексея Оверчука.

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Россию в переговорах представлял Оверчук, со стороны Армении в российскую столицу прибыл Мгер Григорян, а от Азербайджана — Шахин Мустафаев.

«В ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

По словам Оверчука, стороны договорились до 2 февраля 2021 года завершить формирование двух экспертных подгрупп. Первая будет заниматься вопросами железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок, а вторая — вопросами обеспечения перевозок, в том числе безопасности, пограничного, таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и других видов контроля.

Первые заседания экспертных подгрупп должны состояться до 5 февраля 2021 года.

Кроме того, стороны договорились провести в Москве следующее заседание трехсторонней рабочей группы. Его дата будет согласована сопредседателями.

О том, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по развитию Нагорного Карабаха будет проведено до 30 января, говорилось в заявлении, принятом по итогам встречи президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 11 января.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оно было подписано 9 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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