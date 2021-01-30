Ученик Роя Джонса оценил россиян перед боем с Чудиновым

Малавийский боксер Айзек Чилемба, работающий с Роем Джонсоном-младшим, рассказал о своем первом визите в Россию. Об этом он упомянул в интервью YouTube-канала BWTM sports & gaming.

Впервые Чилемба приехал в Россию в 2016 году, он бился в Екатеринбурге с Сергеем Коваловым. Тогда россиянин по итогам 12 раундов защитил титулы WBA, WBO и IBF. По словам малавийского спортсмена, он чувствует себя комфортно в Российской Федерации. Однако раньше верил в стереотипы о России, которые так популярны на Западе.

Как он признался, в Екатеринбурге он принял позицию обороняющегося, так как думал, что его ждет не самая добрая встреча россиян.

«И когда я понял, что всё совсем наоборот, я получил удовольствия гораздо больше, чем рассчитывал», — рассказал спортсмен.

Со слов Чилембы, ему нравятся русские люди, они очень приятные.

«Единственное — они не очень хорошо владеют английским языком, и когда говоришь с ними на английском, ты думаешь, что они родились с этим непроницаемым лицом, и кажется, что они холодные. Но потом они становятся милыми и общаются комфортно», — отметил спортсмен.

В настоящее время Айзека Чилембу тренирует гражданин Российской Федерации — боксер Рой Джонсон-младший. Он приехал с воспитанником в Россию. Российское гражданство прославленный боксер и тренер получил в 2015 году — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Федерация бокса России сообщила, что бой Чудинова и Чилембы возглавит боксерское шоу «Короли ринга». В соглавных боях уникального турнира встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс» в России Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Накануне тяжелоатлет Михаил Кокляев и боец Артем Тарасов обменялись словесными ударами перед предстоящим боем. Первым в атаку пошел боец MMA, Кокляев, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь».