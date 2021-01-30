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Уголовные дела в отношении двоих участников незаконной акции возбудили в Екатеринбурге

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Следователи возбудили уголовные дела в отношении двоих участников несанкционированной акции в Екатеринбурге, которая прошла 23 января. Об этом 30 января говорится в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.

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Два уголовных дела возбуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Как полагает следствие, 23 января мужчины 1996 и 1997 годов рождения во время несогласованной акции на территории сквера в честь 275-летия Екатеринбурга умышленно применили насилие в отношении двух полицейских.

Подозреваемые задержаны, следствие ведется.

28 января в ГУ МВД по Петербургу сообщили, что после несанкционированных акций возбуждено пять уголовных дел по статьям о применении насилия к правоохранителям, о нарушении санитарных норм, о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних, а также о препятствовании движению транспортных средств и пешеходов в центре города.

Накануне Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

В МВД России напомнили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

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