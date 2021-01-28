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В Петербурге возбудили дело о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции

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В Санкт-Петербурге после незаконной акции 23 января возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Об этом сообщается в четверг, 28 января, на сайте ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по статье 151 УК РФ о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

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В МВД напомнили, что помимо этого было возбуждено два уголовных дела по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителей власти. Был задержан один подозреваемый, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Еще одно уголовное дело возбудили по статье 267 УК РФ по факту препятствования движению транспортных средств и пешеходов в центре города.

Также расследуется уголовное дело по статье 167 УК РФ после повреждения служебного автомобиля ДПС.

23 января сообщалось, что следственные органы завели уголовное дело в отношении мужчины, который ударил двух полицейских на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что мужчина на Сенатской площади во время проведения несанкционированного митинга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт. Всего в Петербурге по состоянию на 28 января возбуждено пять уголовных дел по факту правонарушений на незаконных акциях.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. При этом в них активно вовлекали несовершеннолетних. 21 января в Сети даже запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Кроме того, МВД предупреждало граждан о последствиях участия в незаконных акциях и нарушения правопорядка.

В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. За различные правонарушения во время несанкционированной акции в столице к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам. Было возбуждено более 20 уголовных дел по статьям о применении насилия к правоохранителям, нарушении санитарных норм, так как многие пришедшие на акции были заражены коронавирусом.

Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона. Кроме того, он счел неприемлемым привлекать к незаконным акциям детей.

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