Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия
Мир
В Крыму Кравчука назвали апологетом агрессии
Мир
Посол США в России заявил об отсутствии необходимости перезагрузки отношений двух стран
Происшествия
На Кубани прохожие спасли провалившихся под лед детей
Мир
На Украине за сутки отметилось снижение случаев COVID-19
Мир
Скончался один из основателей рок-группы The Animals Хилтон Валентайн
Общество
Эксперт назвал причины отказаться от хранения денег «под матрасом»
Общество
В России выявили 19 032 новых случая коронавируса
Общество
Врач предупредил о беспокойстве и сонливости при резком изменении погоды

Посол США в России заявил об отсутствии необходимости перезагрузки отношений двух стран

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необходимости в перезагрузке отношений России и Соединенных Штатов нет, об этом 30 января заявил американский посол в Москве Джон Саалливан.

Разоружай и здравствуй: что последует за продлением СНВ-3
Российский парламент одобрил пролонгацию договора, чтобы Москва и Вашингтон начали работу над новым соглашением

По его словам, Вашингтон всегда считал, что нужно вести диалог с Россией.

«Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет — они возникли в начале XIX века, когда Российская Империя признала Соединенные Штаты — в то время молодое государство. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», — сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, хорошим примером сотрудничества двух стран стала не только договоренность по СНВ-3, но и борьба с пандемией коронавируса, отметил Салливан в эфире телеканала «Дождь».

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден 26 января провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о ратификации документа.

В итоге Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021