Посол США в России заявил об отсутствии необходимости перезагрузки отношений двух стран

Необходимости в перезагрузке отношений России и Соединенных Штатов нет, об этом 30 января заявил американский посол в Москве Джон Саалливан.

По его словам, Вашингтон всегда считал, что нужно вести диалог с Россией.

«Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет — они возникли в начале XIX века, когда Российская Империя признала Соединенные Штаты — в то время молодое государство. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», — сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, хорошим примером сотрудничества двух стран стала не только договоренность по СНВ-3, но и борьба с пандемией коронавируса, отметил Салливан в эфире телеканала «Дождь».

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден 26 января провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о ратификации документа.

В итоге Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора.