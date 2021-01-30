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После пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС изменились зоны заражения

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Из-за крупных лесных пожаров, которые произошли в чернобыльской зоне отчуждения весной прошлого года, начали меняться целые районы загрязнения, рассказал вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина.

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По его словам, стихийное бедствие привело к вторичному радиоактивному заражению. Щербина подчеркнул, что ситуация в регионе изменилась «очень серьезно», пишет ТАСС.

Кроме того, там, где было относительно безопасно, рассеиваются поднятые в воздух радионуклиды. Они уже включились в геохимический цикл, начали мигрировать, попали не только в воздух, но и в почву, и в воду. В связи с этим эколог предупредил, что туристические маршруты в зоне отчуждения устарели.

Щербина также напомнил, что после аварии на ЧАЭС в регионе были высажены огромные массивы сосен. Они аккумулировали радионуклиды из почвы и грунтовых вод на протяжении последних 35 лет, однако в данный момент основную барьерную функцию сосны выполнять перестали.

4 апреля 2020 года появились новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Спустя сутки в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако через три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

14 апреля сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован. Вместе с тем в минувшую субботу сообщалось, что в зоне Чернобыльской АЭС продолжается тление травяного настила и пней.

20 апреля удалось локализовать один из четырех очагов тления в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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