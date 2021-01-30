Экс-главу Чернобыльской АЭС обвинили в продаже радиоактивного металлолома

Киевская областная прокуратура обвиняет бывшего директора Чернобыльской АЭС в незаконном обращении с радиоактивными материалами и уже направила в суд соответствующий документ, сообщает телеканал «Известия».

В июле 2019 года руководитель ЧАЭС выставил на аукцион более 500 т радиационно загрязненного металлолома, изначально занизив его стоимость и назначив цену в 1 тыс. гривен ($35) за тонну. Тем самым, по оценке экспертов, нанеся государству материальный ущерб на сумму более 2,75 млн гривен (около $98 тыс.).

Офис прокурора не называет имя директора ЧАЭС. Однако известно, что с 19 марта 2019 года по апрель 2020 года обязанности гендиректора ГП «ЧАЭС» исполнял Сергей Калашник.

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